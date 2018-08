LTO en MKB Nederland tegen afschaffen dividendbelasting

LTO Nederland en MKB Nederland willen niet dat de extra kosten van het afschaffen van de dividendbelasting op de kleine ondernemers worden afgeschoven.

Daarvoor waarschuwen de organisaties in de richting van het kabinet, dat de komende dagen vergadert over de begroting voor komend jaar. Het afschaffen van de dividendbelasting zou eerder € 1,4 miljard kosten, maar de kosten worden nu geraamd op € 2 miljard.

‘Verhoudingen zijn compleet zoek’

Vorig jaar steunden LTO en MKB de plannen voor het afschaffen van de dividendbelasting nog. Nu maken de organisaties echter een draai. “De verhoudingen zijn compleet zoek. Vorig jaar was het nog een beperkt bedrag. Het bedrag wordt steeds groter, er is nu een tekort van 6 miljoen. Het is een keer op. De maat is vol”, zegt LTO-voorzitter Mark Calon bij BNR Radio.

‘Te weinig aandacht voor kleine en middelgrote bedrijven’

Hij vindt dat het kabinet veel te veel aandacht heeft voor grote multinationals en dat dit ten koste gaat van de aandacht voor de kleine en middelgrote bedrijven. Als voorbeeld noemt hij de droogte in de landbouw, waardoor de sector in de problemen komt. “Tegen de droogte kunnen boeren zich verzekeren, maar de premies lopen op tot € 100.000, dus dat is hartstikke duur. Daar komt nog bij dat de fiscus daar nog 21% belasting over heft, als enige land in Europa. Dat is een kostenpost van € 4 miljoen per jaar”, aldus Calon. Hij geeft aan dat het maar niet lukt om die assurantiebelasting te schrappen, omdat het kabinet zegt geen dekking te kunnen vinden. “4 miljoen voor de brede weersverzekering is dus een probleem en 2 miljard voor de dividendbelasting is geen probleem. Dan is de verhouding zoek. We zijn het zat”, zegt Calon.

LTO en MKB Nederland opperen om met de € 2 miljard die het afschaffen van de dividendbelasting op zou leveren de btw-verhoging van het lage tarief van 6 naar 9% terug te draaien.