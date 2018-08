LTO Noord wil vergoeding faunaschade in oktober

LTO Noord vindt dat ganzenschade die in oktober ontstaat ook moet worden vergoed.

Dat meldt LTO Noord na een vergadering van de LTO-portefeuillehouders faunabeleid in Gelderland en Overijssel.

Sinds 2016 wordt schade die in oktober ontstaat niet meer vergoed. Dat heeft het Faunafonds besloten op basis van de beleidsregels. Provincies mogen nu echter zelf besluiten of de schade wordt vergoed. Noord-Holland heeft besloten ganzenschade in een aantal Natura 2000-gebieden wel te vergoeden, Gelderland niet.

Droogte maakt schadevergoeding extra urgent

Dirk Dekker, bestuurder bij LTO Noord, vindt dat de schade dit jaar wel moet worden vergoed. “Dit jaar maakt de droogte het extra urgent. Maar we zien de laatste jaren dat het najaarsgras van steeds meer waarde is. Het veranderende klimaat zorgt ervoor dat het gras laat in het seizoen vaak goed kan worden gebruikt voor melkvee”, aldus Dekker.

Door de droogte is de grasopbrengst tot nu toe veel lager dan andere jaren. Boeren hopen in het najaar nog een goede snede gras van het land te kunnen halen.