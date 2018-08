Herstel derivaten kost banken € 2 miljard

Banken hebben al bijna € 2 miljard moeten uittrekken voor het derivatenherstelplan. Dat meldt het Financieele Dagblad.

Het bedrag voor het gedupeerde mkb’ers is nu € 0,8 miljoen hoger dan 6 banken 2 jaar geleden hadden gedacht. Door oplopende uitvoeringskosten bij Rabobank en ABN Amro komt het bedrag veel hoger uit. Deze banken zijn er respectievelijk € 950 miljoen en € 773 miljoen aan kwijt.

De 6 banken, waaronder Rabobank en ABN Amro, hebben 2 jaar geleden een herstelplan geschreven om de ongeveer 20.000 getroffen ondernemers te compenseren. Zij hebben jarenlang tegen een variabel krediet derivaten gekocht bij de banken om zich in te dekken tegen een rentestijging. De banken lichtten de mkb’ers vaak niet goed in over de risico’s.