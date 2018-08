Halfjaarresultaat Rabobank 12% hoger

Rabobank heeft in het eerste halfjaar een nettowinst behaald van € 1,7 miljard

Dat is 12% meer dan in het eerste halfjaar van 2017. Een belangrijke oorzaak is de goed draaiende economie. Daardoor zijn de verliezen op kredieten laag en wordt per saldo geld aan de stroppenpot onttrokken. Dat blijkt uit de halfjaarcijfers van Rabobank. De inkomsten bleven op peil en de kosten daalden. Het overgrote deel van de nettowinst wordt toegevoegd aan het eigen vermogen. Mede daardoor is de kapitaalpositie sterk, aldus de bank.

Leningen aan food & agri-bedrijven stegen

Topman Wiebe Draijer is tevreden over de resultaten en de voortgang van de strategie van de bank. Food & agri is een van de pijlers onder die strategie naast het bankbedrijf in Nederland. Leningen aan food & agri-bedrijven stegen met ruim € 2 miljard naar € 100 miljard eind juni 2018. Van de F&A-portefeuille waren Nederlandse klanten goed voor ruim € 37 miljard, net iets meer dan een jaar eerder. De F&A-portefeuille steeg vooral buiten Nederland met bijna € 2 miljard naar net geen € 63 miljard. De totale F&A-portefeuille is goed voor 24% van de totale kredietverlening van € 416 miljard per 30 juni 2018.

Topman Wiebe Draijer is tevreden over de resultaten van de bank. - Foto: ANP

‘Rabobank springt bij’

Draijer ging ook in op de gevolgen van de droogte voor de agrarische sector. “Het is nog te vroeg om de schade voor individuele bedrijven in te schatten, maar bedrijven die in de kern gezond zijn, kunnen erop rekenen dat Rabobank bijspringt als er financiële problemen overbrugd moeten worden”, aldus Draijer.

Zorgen om harde brexit

Draijer herhaalde de zorgen over de gevolgen van een zogenoemde harde brexit. “De brexit is niet goed en zal ook Nederlandse boeren fors raken”, aldus Draijer. De brexit is een aspect van de ‘onvoorspelbare geopolitieke omgeving’ net als handelsspanningen wereldwijd tussen onder meer de VS en China. “De impact van die handelsoorlogen ligt nog voor ons en daar zitten we bovenop”, gaf Draijer aan die het wel opmerkelijk noemde hoe snel goederenstromen zich aanpassen, zoals bij soja.

UItvoering strategie

Voor de toekomst gaat Rabobank verder met de uitvoering van zijn strategie 2016-2020 die nu halverwege is. Dat betekent onder meer verdere digitalisering en aanpassing van het lokale bankbedrijf in Nederland. De Nederlandse tak heeft straks 90 regionale Rabobanken tegen nog 100 nu. Daarbij horen ‘honderden bankkantoren en fysieke contactpunten’. Het aantal medewerkers gaat verder omlaag. Eind juni 2018 waren er nog 43.600, FTE uiteindelijk zal dat uitkomen op 38.500 FTE.