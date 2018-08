Gemengde reacties op droogtemaatregelen Schouten

De droogtemaatregelen van minister Schouten roepen gemengde reacties op bij LTO, NMV, NAV en ZLTO.

LTO Nederland is tevreden met de maatregelen die minister Schouten neemt tegen de gevolgen van de droogte voor boeren. De belangenorganisatie benadrukt echter dat boeren er nog lang niet zijn.

Europese subsidies niet eerder uitbetaald

In de plannen worden Europese subsidies niet eerder uitbetaald, zoals de Europese Commissie wel toestond om 70% van het voorschot eerder te betalen. Volgens LTO is hiervoor gekozen omdat de organisatie ‘uit ervaring weet’ dat RVO niet de capaciteit heeft om het tweede deel van de subsidies in december uit te betalen. “Die uitbetaling zou dan pas in het voorjaar plaatsvinden, wat betekent dat boeren het gehele bedrag later zouden hebben”, aldus een woordvoerder. Het ministerie van LNV bevestigt dit. Het is de bedoeling dat boeren nu het gehele bedrag begin december ontvangen.

NMV pleit voor maatwerk

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) had liever gezien dat het ministerie de Europese subsidies eerder had laten uitbetalen en dat er maatwerk zou worden geboden aan boeren die getroffen zijn door de droogte. Ook Teun de Jong, voorzitter van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), snapt niet dat het ministerie niet kiest voor een vervroegde uitbetaling.

Overbruggingskrediet ‘omslachtig’

In overleg met LTO is ervoor gekozen om eventuele liquiditeitsproblemen op te lossen door een verklaring die boeren bij RVO.nl kunnen aanvragen, op basis waarvan overbruggingskrediet aangevraagd kan worden bij de bank. "Wij hebben gepleit voor een uitbetaling van de GLB-subsidies in oktober, want veel pacht moet betaald worden voor november”, aldus de voorzitter. Hij vindt het jammer dat het voorstel van LTO hierin blijkt te zijn overgenomen door het ministerie. Over de bredeweersverzekering is De Jong duidelijk: die moet verbeterd worden. Op dit moment pleit de NAV voor de mogelijkheid om aanspraak te kunnen maken op de wet tegemoetkoming schade voor bepaalde delen in Nederland waarvoor de brede weersverzekering geen soelaas kan bieden deze zomer.

Volgens Harm Wiegersma, voorzitter van de NMV, kan de droge bodem niet veel mest in één keer aan. De NMV pleit daarom voor verdere verlenging van de uitrijperiode. - Foto: Hans Prinsen

NMV wil langer mest uitrijden

Over het algemeen is de NMV blij met de maatregelen, al vindt de organisatie de verlenging van 14 dagen van de uitrijperiode voor mest op bouwland te kort. Over uitrijden op grasland is nog geen duidelijkheid. De organisatie blijft dan ook pleiten voor een langere uitrijperiode voor zowel grasland als bouwland. Volgens Harm Wiegersma, voorzitter van de NMV, kan de droge bodem niet veel mest in één keer aan. “We hebben langer de tijd nodig om het mest uitrijden te kunnen doseren. Door het natte voorjaar hebben veel boeren toen geen mest uit kunnen rijden, waardoor ze nu veel mest in de put hebben. Overbemest gras is daarnaast geen gezond voer voor het vee”, aldus Wiegersma.

Het ministerie van LNV heeft volgens Wiegersma wel toegezegd dat wanneer de droogte aanhoudt, het ministerie kijkt naar mogelijkheden om de uitrijperiode nog meer te verlengen.

ZLTO: maatregelen ‘halfslachtig’

In het NPO Radio 1-programma Stand.nl liet ZLTO-bestuurder Gerard Nabuurs weten de maatregelen ‘halfslachtig’ te vinden. Hij vindt dat minister Schouten meer had kunnen doen om boeren te helpen. “Een overbruggingskrediet is niet meer dan een lening waarover je rente betaalt”, zo zei hij.