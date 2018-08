Fors minder grasland verkocht

De gemiddelde grondprijs steeg in de eerste helft van dit jaar, maar er is nu minder handel. Vooral grasland werd minder verkocht.

Er zijn fors minder percelen grasland naar een nieuwe eigenaar gegaan in de eerste helft van 2018. Bij het Kadaster kwamen de afgelopen 6 maanden 1.490 transacties binnen van grasland. In dezelfde periode vorig jaar was dat 1.730; een afname van 14%. Belangrijkste oorzaak is de invoering van fosfaatrechten per 1 januari 2018. Geld kan maar één keer uitgegeven worden. Volgens deskundigen hebben melkveehouders zich de afgelopen maanden meer gericht op fosfaatrechten en in mindere mate op grond.

Handel bouwland stabiel

Het aantal transacties bouwland lag in de eerste helft van 2018 op nagenoeg hetzelfde niveau als dezelfde periode in 2017. Het gaat om bijna 3.100 transacties in 6 maanden.

Kijkend naar het totaal areaal landbouwgrond dat in de afgelopen 6 maanden een nieuwe eigenaar kreeg ─ dus grasland, bouwland en landbouwgrond waarvan onduidelijk was in de akte om welk type grond het ging ─ noteerde het Kadaster 6% minder transacties, vergeleken met dezelfde periode in 2017. In het afgelopen halfjaar ging het om totaal ruim 5.600 transacties.

Bovenstaande gegevens zijn afkomstig van het Kadaster, opgevraagd door Boerderij. Het gaat om transacties. De gegevens zeggen niets over het verhandelde areaal.

Grondprijs gemiddeld € 60.000

Landbouwgrond in Nederland werd gemiddeld 4% meer waard in de eerste helft van dit jaar, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dit blijkt uit cijfers van het Kadaster, bewerkt door Boerderij.

Gemiddeld lag de grondprijs in de eerste helft van 2018 op afgerond € 60.000 per hectare. In dezelfde periode in 2017 en 2016 was dat respectievelijk € 58.000 en € 57.000 per hectare.