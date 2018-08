Eind beregeningsverbod Drents Overijsselse Delta

Waterschap Drents Overijsselse Delta heft het onttrekkingsverbod voor water uit sloten op.

Alleen in het gebied Westerhuizingervelt bij Staphorst en Nieuwleusen geldt nog een verbod. Door de regenval in de afgelopen periode en door voldoende wateraanvoer vanuit de IJssel en het IJsselmeer is er weer voldoende water beschikbaar in sloten.

Boeren mogen water uit sloten, beken, kanalen en weteringen weer gebruiken voor beregening. Het waterschap vraagt boeren wel afspraken te maken over het beregenen met een peilbeheerder van het waterschap. Zo wordt voorkomen dat iedereen tegelijk gaat beregenen, waardoor opnieuw een watertekort kan ontstaan.