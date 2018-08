EU neemt droogtemaatregelen

Ontheffing van de braakverplichting en versnelde uitbetaling EU-steun.

De Europese Commissie zal vandaag (donderdag 2 augustus) naar verwachting maatregelen afkondigen om boeren tegemoet te komen in verband met de droogte. Dat meldt de goed ingevoerde Brusselse nieuwssite Politico.

Ontheffing braakverplichting

De maatregelen hebben betrekking op ontheffing van de braakverplichting en de versnelde uitbetaling van de directe betalingen.

De Europese Unie zal de inkomenssteun al in oktober van dit jaar vrijmaken, in plaats van gebruikelijk in december. Landbouwcommissaris Phil Hogan had al eerder aangekondigd dat hij van plan was dergelijke maatregelen te treffen.

Nationale steun tot 90% van de schade

Naast de versnelde uitbetaling van landbouwsubsidies, zal de Europese Commissie toestaan dat braak gelegd land wordt gebruik voor de productie van veevoer. Daarnaast wijst de EU op de mogelijkheid voor lidstaten om nationale steun te verlenen bij droogte tot een maximale vergoeding van de schade tot 90%. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van steun voor de aankoop van wintervoer.

De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) komt rond het middaguur met een nieuwe droogtemonitor. Het wordt bekend of er meer maatregelen moeten komen voor de droogte.