Duitse deelstaten tevreden over droogtesteun overheid

Duitse deelstaten reageren positief op de steunmaatregelen van landbouwminister Julia Klöckner.

De beslissing van de Duitse landbouwminister Julia Klöckner om boeren € 340 miljoen droogtesteun toe te zeggen wordt in de verschillende Duitse deelstaten positief ontvangen. Vanuit 14 van de 16 deelstaten was de landelijke overheid ook opgeroepen boeren te steunen. Alleen uit Rheinland-Pfalz en Saarland was geen oproep gedaan. Volgens Klöckner is sprake van een ‘extreme weersituatie van nationale omvang’ die een dergelijk overheidsingrijpen noodzakelijk maakt.

Volgens landbouw- en milieuminister Till Backhaus van deelstaat Mecklenburg-Vorpommern is tevreden met de droogtesteun uit Berlijn. Backhaus: “Ik ben blij en opgelucht dat de vraag om ondersteuning voor boerenbedrijven is gehonoreerd. Wij hebben als Mecklenburg-Vorpommern al eerder aangegeven bereid te zijn om een vergelijkbare vergoeding beschikbaar te stellen voor de boeren.”

Financieel verlies meer dan 30%

Volgens onderzoek komt ongeveer 10 tot 20% van de boeren in de deelstaat in aanmerking voor droogtesteun. Het financiële verlies als gevolg van de droogte is bij de betreffende boeren boven de 30%. Volgens Backhaus is alleen in Mecklenburg-Vorpommern al meer dan € 50 tot € 60 miljoen steun nodig.

Tekst gaat verder onder foto

Verdord areaal aardappelen in Cuxhaven, Noord-Duitsland. De Duitse overheid stelt € 340 miljoen aan noodsteun beschikbaar voor boeren die getroffen zijn door de droogte. - Foto: ANP

Backhaus doet een dringende oproep aan Klöckner om boeren snel en zonder allerlei bureaucratische hobbels de steun te doen toe komen.

Ook landbouwminister Ursula Heinen-Esser van grootste deelstaat Nordrhein-Westfalen is tevreden met de stap van de centrale overheid.“We zullen alle boeren ondersteunen die daadwerkelijk die steun nodig hebben.”

Geld snel nodig voor aankoop voer en zaden

Ook blij met de staatssteun is boerenvoorman Detlef Kurreck in Mecklenburg-Vorpommern. Net als Backhaus doet hij wel meteen een appel op de landsregering om snel met het geld over de brug te komen. “De getroffen boeren hebben het geld nu hard nodig voor de aankoop van veevoer en zaden.”