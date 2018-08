Colruyt stapt in biologisch landbouwbedrijf

De Belgische supermarktgroep Colruyt heeft voor het eerst een landbouwbedrijf gekocht met 25 hectare landbouwgrond.

Het gaat om biologisch groentebedrijf Het Zilverleen in het West-Vlaamse Alveringem. “Het is geenszins onze bedoeling om dit bedrijf zelf te gaan uitbaten. We zijn op zoek naar een gepassioneerde bioboer met ervaring om dit voor ons te doen”, zegt Stefan Goethaert, die verantwoordelijk is voor de landbouwstrategie van Colruyt Group. Volgens Goethaert past deze stap in de zoektocht naar nieuwe duurzame samenwerkingsmodellen en partnerschappen in de landbouw.

Het Zilverleen van Marleen Masson en Jean-Pierre Mouton teelt nu biologische groenten, zoals courgetten, broccoli en Chinese kool. Ongeveer 70% van hun productie wordt nu al verkocht aan Colruyt en Bio-Planet. Toen Colruyt hoorde dat Masson en Mouton op zoek waren naar een overnamekandidaat, besloot de supermarktketen de stap te zetten.

Colruyt verankert biologisch aanbod in landbouwstrategie

Colruyt Group heeft met deze investering naar eigen zeggen twee doelstellingen voor ogen. Goethaert: “Eerst en vooral willen we garanderen dat de gronden verder biologisch worden uitgebaat. Door zelf te investeren kunnen we het lokale bio-aanbod mee helpen verankeren.”

Daarnaast past de aankoop van het landbouwbedrijf ook in de ambitie van Colruyt Group om nieuwe samenwerkingsmodellen en partnerschappen in de landbouw en de agrovoedingssector op te zetten. Het is niet het eerste samenwerkingsverband van Colruyt. In het verleden waren er al partnerschappen om nieuwe appelrassen te ontwikkelen. Momenteel loopt er een aardappelproject waarbij 9 telers aardappelen aanplanten die in 78 Colruyt-winkels worden aangeboden onder het huismerk. Begin juli werd nog bekendgemaakt dat de supermarktketen de handen in elkaar heeft geslagen met een varkenshouder en een vleesverwerker om een 100% biologische Belgische varkensvleesketen te ontwikkelen.