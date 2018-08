Bayer begint met integratie Monsanto na koersval

Het Bayer-concern kan beginnen met de integratie van Monsanto.

Op donderdag 16 augustus is de verkoop aan BASF van de groentezadendivisie definitief geworden. De divisie is goed voor een omzet van € 2,2 miljard. Eerder mochten de activiteiten niet formeel samengevoegd worden. Dat was een voorwaarde van het Amerikaanse ministerie van Justitie om toestemming te verlenen voor de megaovername van Monsanto door Bayer. Dat meldt het Bayer-concern.

Synergievoordelen

Bayer gaat er nog steeds van uit dat de overname van Monsanto een forse bijdrage gaat leveren aan het resultaat per aandeel en spreekt van synergievoordelen ter grootte van $ 1,2 miljard.

Enorme schadeclaim

Bayer reageert nu ook op een recente uitspraak in Californië. Daarbij kreeg een man die jarenlang heeft gewerkt met Roundup voor onkruidbestrijding een enorme schadeclaim toegekend die Monsanto verplicht om een bedrag van $ 289 miljoen te betalen. Bayer is van mening dat het oordeel van de jury voorbij gaat aan bestaande wetenschappelijke uitkomsten, praktijkervaringen en inschattingen van regeringsinstanties wereldwijd. “Al die gegevens bevestigen dat glyfosaat veilig is en niet het non-hodgkinlymfoom veroorzaakt”, aldus Bayer. De betreffende uitspraak is volgens Bayer niet meer dan “een eerste stap in deze specifieke zaak”. Bayer bevestigt dat het, zoals eerder al is aangekondigd door Monsanto, in beroep gaat.

Aandeel Bayer kreeg forse klappen

Het aandeel van Bayer heeft inmiddels forse klappen gekregen. Op 9 augustus sloot het aandeel nog met een koers van € 95,60. Maandag 13 augustus dook de koers omlaag naar € 83,30 op de beurs in Frankfurtm na een verdere daling deze week stond het aandeel donderdag 16 augustus rond 5 uur opnieuw fors in de min. Medio oktober noteerde Bayer nog op een koers van € 119,55. Ten opzichte van de piek in april 2015 is het aandeel Bayer nu bijna in waarde gehalveerd.