Aantal beregeningsverboden opgeheven

Drie waterschappen hebben (gedeeltelijk) de beregeningsverboden opgeheven.

Wetterskip Fyslân heeft maandag 13 augustus het beregeningsverbod in het hele beheergebied opgeschort. In Friesland is de afgelopen dagen veel regen gevallen: gemiddeld 45 millimeter.

Anders dan het waterschap verwachtte, viel de neerslag geleidelijk en werd het goed opgenomen in de grond. Daardoor kon het waterschap het grootste deel van het water ‘vasthouden’ in de polders.

Polders achter Roossendaalsche en Steenbergsche Vliet

Waterschap Brabantse Delta heft het verbod op voor alle onttrekkingen van oppervlaktewater uit de poldergebieden dat vorige week werd ingesteld. Het gaat om de polders die achter de Roossendaalsche en Steenbergsche Vliet liggen. Daar mag het water weer gebruikt worden voor beregening.

Eind vorige week werd het onttrekkingsverbod voor de rivier de Aa of Weerijs opgeheven voor kapitaalintensieve teelten.

Veenmarken

Ook Waterschap Hunze en Aa’s heft een verbod op. In de Veenmarken, het gebied in de Veenkoloniën, mag weer de hele dag beregend worden.