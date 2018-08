1976 toch weer droger dan 2018

Dit jaar is niet langer het recordjaar wat betreft het gemiddelde neerslagtekort. Dat is 1976 weer geworden, blijkt uit gegevens van het KNMI.

Het weerinstituut berekent op basis van gegevens van dertien stations verspreid over Nederland wat het neerslagtekort is in de periode van 1 april tot en met 30 september. Het tekort is de neerslag vermindert met de verdamping.

Augustus extreem droog en warm in 1976

Op 25 juli was het neerslagtekort dit jaar voor het eerst groter dan in 1976. Dat komt omdat er dat jaar in de tweede helft van juli een beetje regen viel her en der in het land. Maar augustus werd weer extreem droog en warm in 1976.

Neerslagtekort gemiddeld 295 millimeter

Nu vallen er her en der wat buien in het land waardoor het gemiddelde neerslagtekort vandaag weer onder het niveau van 1976 uitkomt. Het gemiddelde neerslagtekort ligt nu rond de 295 millimeter. In 1976 werd eind augustus een piek bereikt van bijna 350 millimeter.