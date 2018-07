ZLTO sleept Brabant voor rechter om milieubeleid

Het nieuwe milieubeleid van Noord-Brabant is onhaalbaar, oneerlijk en onbetaalbaar en heeft desastreuze gevolgen voor boeren in de ogen van ZLTO. Daarom begint de boerenorganisatie een rechtszaak tegen de provincie.

Daarmee is ZLTO de 2de boerenorganisatie die om deze reden juridische stappen neemt tegen Brabant. De Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) liet begin juni al weten een rechtszaak te zijn gestart.

Huijbers: Verordening natuurbescherming moet van tafel

Tijdens een persconferentie op de kalverhouderij van Lian Mathyssen in Baarle-Nassau lichtte ZLTO-voorman Hans Huijbers de juridische procedure tegen de provincie toe. De inzet van Huijbers is duidelijk: de provinciale Verordening natuurbescherming zoals die nu geldt, moet van tafel. Samen met 9 boeren – Mathysen hoort daar overigens niet bij – begint ZLTO deze rechtszaak. Linssen CS Advocaten in Tilburg neemt het juridische traject voor zijn rekening.

Versnelde transitie in strijd met eerdere afspraken

Waar ZLTO zich enorm aan stoort, is dat de versnelde transitie van de veehouderij zoals Brabant in juli 2017 heeft ingezet in strijd is met de afspraken die eerder met maatschappelijke partners zijn gemaakt. Door die beleidswijziging van Brabant moeten veehouders hun stallen flink verbouwen om te voldoen aan de nieuwste eisen. Dat is financieel vaak niet haalbaar en past niet bij het investeringsritme van boeren, stelt ZLTO.

Artikel gaat verder onder de foto

Juli 2017: boeren protesteren bij het provinciehuis tegen het Brabantse beleid. - Foto: Bert Jansen

Bovendien wordt in de ogen van de boerenorganisatie met twee maten gemeten. De Brabantse stalemissies vormen slechts 19% van de totale depositie op de Brabantse natuurgebieden. Ruim 80% komt van andere sectoren en daar gelden geen extra aangescherpte maatregelen voor. Oneerlijk, volgens ZLTO. Bovendien levert het weinig milieuwinst op: berekeningen van de provincie wijzen uit dat depositie slechts 4% tot 5% afneemt.

‘De impact van het vervoegde beleid van de provincie is buitenproportioneel’

Volgens ZLTO zijn de provinciale eisen zo extreem dat de organisatie niet twijfelt over een positieve uitkomst van de rechtszaak. “De impact van het vervoegde beleid van de provincie is buitenproportioneel”, zegt ZLTO-bestuurder Janus Scheepers. “Ik heb er alle geloof in dat wij met de ondernemers deze zaak winnen. Dit kun je gewoon niet eisen van de Brabantse veehouders.”

Onhaalbaarheid van beleid

Een ander in de ogen van ZLTO doorslaggevend argument is de onhaalbaarheid van het Brabantse beleid. Bestaande stallen moeten voor 2022 zijn aangepast. De periode die nu nog over is om de nieuwe verplichte vergunning aan te vragen, is aantoonbaar te krap en financieel onhaalbaar. Daarnaast zijn voor een aantal diercategorieën nog geen of onvoldoende stalsystemen beschikbaar om te kunnen voldoen aan de nieuwe normen, zoals voor jongvee, vleesvee, kalveren en geiten, stelt ZLTO.

Als het beleid van de provincie niet verandert, gaat dat honderden Brabantse familiebedrijven de kop kosten. Uit individuele gesprekken met boeren trekt de boerenorganisatie de conclusie dat dat aantal stoppers in de komende periode alleen maar verder groeit, volgens ZLTO.