Wageningen stelt ammoniakdata beschikbaar

Wageningen University en Research heeft gegevens over ammoniakonderzoek in de periode 1997 tot en met 2016 beschikbaar gesteld aan het Mesdagfonds.

Dat is vrijdag gebeurd nadat minister Carola Schouten van Landbouw in een brief aan de Tweede Kamer had laten weten dat ‘onderliggende ruwe data’ van ammoniak- en bemestingsonderzoeken na 1997 er niet meer zijn.

Het Mesdagfonds had de universiteit eerder gedreigd met juridische stappen als de beschikbare gegevens niet zouden worden verstrekt.

De Wageningse Universiteit heeft nu gegevens verstrekt onder de voorwaarde dat onderzoekers van de universiteit zelf eerst een publicatie kunnen afronden, voordat onderzoekers van het Mesdagfonds met hun bevindingen naar buiten komen.

Bewerkte gegevens overgedragen

Het Mesdagfonds vraagt al enkele jaren om de gegevens van het ammoniakonderzoek, waarbij met nadruk werd gevraagd om ruwe data. Wageningen University en Research zegt dat die ruwe data waarnaar het Mesdagfonds vraagt er niet meer zijn, maar dat er wel bewerkte gegevens zijn. Die bewerkte gegevens van ammoniakonderzoek zijn nu overgedragen aan het Mesdagfonds.

De Wageningse onderzoekers Paul Goedhart en Jan Huijsmans werken aan een publicatie op basis van de nu beschikbaar gestelde gegevens. De publicatie heeft betrekking op de verificatie van een meetmethode.

De onderzoekers Jaap Hanekamp en Matt Briggs zullen de nu beschikbaar gestelde gegevens bekijken, samen met de wetenschapsjournalist Marcel Crok en Geesje Rotgers (V-Focus).