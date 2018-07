Vrijstelling neonicotinoïde kan op lidstaatniveau

Europese lidstaten kunnen zelf op aanvraag vanuit de sector vrijstelling verlenen voor het gebruik van neonicotinoïden, als er sprake is van een landbouwkundige noodsituatie.

Dat schrijft minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) aan de Tweede Kamer.

Schouten geeft geen vrijstelling

De minister zegt niet te verwachten dat zij een vrijstelling zal afgeven voor de toepassing van de insectenbestrijders, waarvan op Europees niveau is afgesproken dat ze worden verboden.

Eerder al had Europees commissaris Vytenis Andriukaitis in antwoord op vragen van Poolse Europarlementariërs laten weten dat er geen mogelijkheid is een Europese uitzondering te maken voor de suikerbietenteelt.

Suikerbietenteelt

De VVD in de Tweede Kamer had de minister gevraagd of er andere lidstaten zijn die het gebruik van neonicotinoïden in de suikerbietenteelt willen toestaan. De minister heeft daar geen weet van. Als lidstaten een vrijstelling willen, dan moeten ze die melden bij de Europese Commissie die kritisch meekijkt.

Vroegtijdig melden

Schouten zal collega’s in Europa vragen om vanaf 2019 de vrijstellingen voor het gebruik van neonicotinoïden vroegtijdig te melden, zodat daarover kan worden gediscussieerd tussen de lidstaten. Schouten wil voorkomen dat telers in het ene land wel een vrijstelling krijgen en telers in een andere land onder dezelfde omstandigheden niet.