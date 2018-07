Vlaanderen verbiedt pelsdierhouderij en dwangvoederen

Vlaanderen verbiedt pelsdierhouderijen en dwangvoederen in de ganzenhouderij voor foie gras.

Dat meldt de Vlaamse nieuwssite Vilt.be. De Vlaamse regering stemt in met een voorstel van minister van Dierenwelzijn Ben Weyts om de 17 pelsdierhouderijen te sluiten. Ook de enige producent van foie gras in Vlaanderen dient zijn bedrijf te sluiten in 2023.

“Na onder andere het verbod op onverdoofd slachten en de wetgeving tegen blokstaarten neemt Vlaanderen afscheid van achterhaalde praktijken zoals pelsdierkweek en dwangvoeding”, zegt Weyts. In Nederland is de pelsdierhouderij verboden vanaf 2024.

Eerder al symbolische verboden op pelsdierhouderij

De pelsdierhouderij voor de productie van bont werd al eerder verboden in het Waals Gewest (2015) en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2017), maar het ging telkens slechts om een symbolisch verbod omdat in Wallonië noch Brussel pelsdierkwekerijen zijn gevestigd.

Vlaanderen telt wel nog altijd 17 pelsdierhouderijen, met vergunningen voor in totaal meer dan 325.000 dieren. Jaarlijks worden ongeveer 200.000 pelsdieren gedood voor de productie van bont.

Overgangsperiode: niet meer verplaatsen of uitbreiden

Er wordt nog een overgangsperiode voorzien tot eind 2023, waarin de pelsdierhouders zich al aan een reeks voorwaarden moeten houden. Zo mogen ze in de komende jaren hun activiteiten al niet meer verplaatsen of uitbreiden: ze mogen enkel nog produceren met de soort die ze vandaag al houden.

Uiterlijk op 1 december 2023 moeten alle 17 pelsdierhouderijen en 1 foiegrasproducent zijn gesloten. De ondernemers worden echter gestimuleerd om sneller tot sluiting over te gaan. Daarom wordt het compensatiebedrag dat ze krijgen jaarlijks verminderd met een vast percentage.