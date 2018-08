Vlaamse landbouwgrond € 52.000 per hectare

Vlaamse landbouwgrond kostte in het eerste deel van 2018 gemiddeld zo’n € 52.000 per hectare. In Wallonië ligt de prijs een stuk lager, namelijk op € 32.000.

Vlaamse landbouwgrond kostte in het eerste deel van 2018 gemiddeld zo’n € 52.000 per hectare. In Wallonië ligt de prijs een stuk lager, namelijk op € 32.000. Dat blijkt uit een analyse van het zogenoemde Federatie van Notariaat (Fednot). Het is voor het eerst dat er een gemiddelde prijs bekend is van landbouwgrond in België.

Provincies Antwerpen en West-Vlaanderen duurste qua landbouwgrond

De provincies Antwerpen en West-Vlaanderen zijn de duurste provincies wat landbouwgrond betreft. Daar werd tot € 64.000 per hectare betaald. In Wallonië varieert de prijs tussen € 27.000 (provincie Luxemburg) en € 39.000 per hectare in de provincie Waals-Brabant.

Prijs hectare in 5 jaar gemiddeld 35% gestegen in Vlaanderen

De afgelopen 5 jaar steeg de prijs van een hectare landbouwgrond in Vlaanderen gemiddeld 35%. In Wallonië was de prijsstijging minder fors met 25%. Het prijsverschil tussen de twee gewesten van België is de afgelopen jaren dan ook toegenomen van 50% verschil in 2013 tot 60% nu.

Wat de grootte van de percelen betreft, spant Wallonië de kroon. Een perceel is er gemiddeld groter dan 1 hectare. In Vlaanderen zijn de gronden kleiner. Een perceel is er, met uitzondering van West-Vlaanderen, gemiddeld niet groter dan 1 hectare.

De meeste grondtransacties vonden plaats in Vlaanderen. Iets meer dan 64% van de verkochte percelen lagen in het Vlaams gewest. In Wallonië lag net geen 36% van de verkochte gronden.