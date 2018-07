Veevoer en rundvlees stuwen resultaat Cargill

Veevoer en rundvlees zorgden voor Cargills beste resultaten in het afgelopen decennium.

Dat blijkt uit een aantal highlights van de jaarcijfers die het bedrijf eind vorige week presenteerde.

Het Amerikaanse bedrijf behaalde afgelopen boekjaar een gecorrigeerd bedrijfsresultaat van omgerekend € 3,2 miljard. Dat is een stijging van 6% ten opzichte van het vorige boekjaar. De winst steeg nog meer: met zo’n 9%.

Vraag naar rundvlees

Volgens Cargill liet de sterke wereldwijde vraag naar rundvlees en veevoer de omzet in het laatste kwartaal met zo’n 7% stijgen. Over het gehele boekjaar was er een groei in de omzet van 5%. Voor het tweede jaar op rij, droeg de veevoer en proteïnedivisie het meest bij aan de positieve resultaten.

Artikel gaat verder onder het Facebookbericht.

Droogte

Over het derde kwartaal berichtte het agriconcern destijds een daling van de winst van bijna 24%. Die was te danken aan moeilijke omstandigheden in de handel van agrarische producten. Naast de vraag naar eiwitten speelde echter ook het herstel in de handelsactiviteiten van het bedrijf een rol in de goede resultaten. Door onder andere droogte in Argentinië, een grote exporteur van granen, ontstond er weer beweging in de handelsmarkt en kon Cargill een goed vierde kwartaal rapporteren.

Grootste handelshuizen

Cargill behoort samen met Archer Daniels Midland, Bunge en Louis Dreyfus tot de grootste agrarische handelshuizen in de wereld. Cargill houdt zich, anders dan de andere handelshuizen, ook nog bezig met de productie van vlees. De afgelopen tijd heeft het agriconcern flink geïnvesteerd in de snelgroeiende proteïnemarkt.