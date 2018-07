VVD: nu lobbyen voor nieuwe veredeling in EU

De Nederlandse regering moet nu bij andere lidstaten en de Europese Unie gaan lobbyen voor nieuwe regelgeving voor moderne plantenveredeling, vindt de VVD in de Tweede Kamer.

Kamerleden Helma Lodders en Arne Weverling roepen minister Carola Schouten daartoe op. Aanleiding is de uitspraak van de Europese rechter deze week, die bepaalde dat nieuw technieken van genetische modificatie voor de regelgeving op dezelfde manier moeten worden beoordeeld als oude technieken en dat daarvoor strenge toelatings- en veiligheidseisen gelden. Volgens het veredelingsbedrijfsleven betekent de uitspraak dat nieuwe technieken als Crispr-Cas in de praktijk in Europa niet kunnen worden toegepast.

Crispr-Cas

Bij Crispr-Cas wordt in het erfelijk materiaal van een plant een bepaalde eigenschap ingevoegd of juist een eigenschap uitgeschakeld. In de uiteindelijke plant is niet aantoonbaar dat de wijziging in de erfelijke eigenschap via klassieke veredeling of via moderne biotechnologie tot stand is gekomen.

Europese veredelaars op achterstand

VVD’ers Lodders en Weverling verwijzen naar het regeerakkoord, waarin VVD, CDA, ChristenUnie en D66 zijn overeengekomen dat Nederland zich zal inzetten voor de toepassing en toelating van nieuwe veredelingstechnieken zoals Crispr-Cas. De VVD’ers vragen hoe de minister zich daar voor gaat inzetten. “Deze uitspraak zet de Europese veredelaars op achterstand in vergelijking met bij voorbeeld veredelaars uit de Verenigde Staten en diverse landen in Azië”, aldus Weverling en Lodders. Zij vragen zich af hoe de Europese Unie gaat controleren op de invoer van nieuwe gewassen die zijn veredeld met nieuwe veredelingstechnieken.