Stikstofruimte veehouderij voorlopig op slot

Er komt voorlopig geen nieuwe stikstofruimte voor de ontwikkeling van (onder andere) veebedrijven.

Het tweede deel van de stikstofruimte, dat was gereserveerd voor de periode 2018-2021, wordt voorlopig niet uitgegeven in het Programma Aanpak Stikstof. Dat hebben de provincies en het Rijk duidelijk gemaakt in een brief aan de Raad van State.

In het Programma Aanpak Stikstof, dat in 2015 van kracht is geworden, is ruimte voor ontwikkeling gereserveerd voor onder andere de veehouderij. De ontwikkelingsruimte was opgedeeld in 2 perioden van 3 jaar. Voor een groot aantal gebieden was de ruimte voor de eerste periode al op, waardoor de afgifte van Natuurvergunningen al was stopgezet voor projecten met extra stikstofneerslag.

Vergunningen kunnen wel worden afgegeven

De provincies en het Rijk hebben uit zorgvuldigheidsoverwegingen besloten geen ontwikkelingsruimte beschikbaar te stellen, zeggen ze in een brief aan de Raad van State, die niet openbaar wordt gemaakt omdat het een processtuk is.

In de brief staat dat er nog wel vergunningen kunnen worden afgegeven op basis van de stikstofruimte die nog over is uit de eerste periode (2015-2018). Ook voor zogenoemde prioritaire projecten (veelal infrastructurele werken) is er nog wel ontwikkelingsruimte.

Friesland beperkt uitgifte stikstofruimte

De provincie Friesland heeft dinsdag nieuwe regels vastgesteld om de schaarse ontwikkelingsruimte beschikbaar te houden voor bestaande ondernemingen. Binnen het Programma Aanpak Stikstof mag niet meer dan 3 mol stikstof per hectare per jaar worden uitgegeven aan een nieuw project. De nieuwe Friese beleidsregels worden op 1 augustus van kracht.

Gedeputeerde Staten van Friesland stellen in een toelichting dat dat ontwikkelingsruimte in het kader van de Programma Aanpak Stikstof een schaars goed is. Ze willen de beschikbare ruimte inzetten om de normale bedrijfsontwikkeling van ondernemers mogelijk te maken. “De wil is om te voorkomen dat een nieuwe activiteit op een slecht gekozen locatie of uitbreiding een onevenredig groot deel van de beschikbare ontwikkelingsruimte gebruikt, waardoor er voor bestaande ondernemingen in de regio onvoldoende ruimte overblijft.”