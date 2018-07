Sonnema: wijzigingen landbouwbeleid zijn nodig

Om tot een landbouw te komen die op de lange termijn houdbaar is, zijn er wel een aantal wijzigingen nodig.

Dat zegt Marjolijn Sonnema, directeur-generaal van het ministerie van landbouw, bij een bijeenkomst van het Planbureau voor de leefomgeving over de toekomst van de landbouw. De Nederlandse landbouw produceert veel gezond en veilig voedsel en Nederland staat er internationaal goed op, maar het systeem loopt wel tegen grenzen aan, zegt ze. “Daar moet een antwoord op gevonden worden.” Over hoe dit moet, kan ze vooruitlopend op de landbouwvisie van minister Carola Schouten nog niets zeggen. Sonnema vindt het beeld dat de landbouw niet zou veranderen, geen recht doet aan de ondernemers.

Marjolijn Sonnema. - Foto: Roel Dijkstra

‘Te weinig sturingscapaciteit voor grote omslag’

PBL-directeur Hans Mommaas sprak tijdens de bijeenkomst dat er zowel bij boeren als bij boerenorganisaties en bij de overheid te weinig sturingscapaciteit is om een grote omslag in de landbouw teweeg te brengen. Volgens PBL is een landbouwakkoord een mogelijkheid om de sector in beweging te krijgen.

LTO: consument moet meer voor voedsel gaan betalen

LTO Nederland wil graag meewerken aan een landbouwakkoord, maar vindt wel dat iedereen dan ook zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Als de consument meer voor het product gaat betalen, de boeren de transitie naar een meer duurzame landbouw ook kunnen betalen. “Dan willen wij als boeren er ook hard aan trekken om het te realiseren”, zegt hij.

Landbouwgedeputeerde uit Noord-Brabant Annemarie Spierings onderschrijft dat voedsel duurder zal worden. “Dan moet u meer voor uw biefstuk gaan betalen, zoals dat in veel andere landen al gebeurt”, zegt ze.

Rabobank: overheid moet kaders stellen voor landbouwakkoord

Directeur agro van Rabobank Ruud Huirne vindt dat de overheid de kaders moet stellen voor een landbouwakkoord. Hij vindt het belangrijk dat er beleid komt voor een langere termijn, zodat boeren niet steeds met wijzigingen te maken krijgen. Huirne vindt vooral dat voorlopers gestimuleerd moeten worden en dat belemmerende regels moeten worden weggenomen.

Minister van landbouw Schouten komt eind augustus met haar visie op de landbouw.