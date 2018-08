Snel beslissen over verlengde uitrijdperiode drijfmest

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de vraag gekregen om de uitrijdperiode van drijfmest op grasland te verlengen.

Maar er gaan ook stemmen op om juist de uitrijdperiode in het voorjaar te vervroegen. In beide gevallen verkort dit de duur van mestopslag.

Voor het uitrijden van mest in het najaar is het milieutechnische advies om liever 2 keer 15 kuub te geven, dan 1 keer 30 kuub. Leo Tjoonk, kenniscoördinator ruwvoer van Agrifirm: “Als het half augustus gaat regenen, kunnen de veehouders de eerste bemesting toepassen en dan 4 weken later na beweiden of zomerstalvoeren nog eens 15 kuub.” In dat geval kan er via de mest ook nog de nodige kali en fosfaat worden toegediend.

Mark De Beer, adviseur bij Groeikracht Zuid, geeft aan dat er voor 15 september ook niet of nauwelijks gemaaid zal zijn. “Als het 15 augustus begint te regenen, duurt het 2 weken voordat het gras groen is. Daarna is er zeker nog 4 weken nodig voor een maaisnede. Dat gaan we niet redden. Het zal dan echt alleen gaan om bemesting na een weidesnede of korte maaisnede.”

Snel uitsluitsel van minister verwacht

Tjoonk en De Beer benadrukken dan ook dat minister Schouten wel snel uitsluitsel moet geven over uitstel en niet pas 1 dag voor de deadline. Anders nemen veehouders het zekere voor het onzekere en gaan ze volop bemesten om voor 1 september maar zo leeg mogelijk te zijn.

Voorjaarsbemesting vervroegen

Een vervroegde voorjaarsbemesting ziet De Beer wel zitten. “Een vroege bemesting geeft ook een hogere stikstofopbrengst van het gras. Het is sowieso raar dat je wel kunstmeststikstof mag toedienen vanaf 1 februari, terwijl drijfmest pas 15 februari mag.”