Schouten: Geen geld, wel soepelere regels bij droogte

Landbouwminister Schouten kijkt onder andere naar verlenging van de uitrijperiode voor mest.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt aan praktische maatregelen om de gevolgen van de droogte te beperken. Het ministerie is niet van plan door droogte getroffen boeren financieel tegemoet te komen. Dat heeft minister Carola Schouten gezegd in gesprek met BNR nieuwsradio.

Brussel

Schouten zegt dat het ministerie in gesprek is met de Europese Commissie om maatregelen te nemen die de nood voor boeren kunnen verlichten, vanwege de uitzonderlijke situatie.

Verlenging uitrijperiode mest

De minister zegt zich te richten op specifieke gebieden, waar de situatie heel slecht is. Het gaat, zegt Schouten, met name om de verlenging van de uitrijperiode voor mest en om het inzetten van vanggewassen als veevoer. “We zijn heel praktisch aan het kijken wat we kunnen doen”, zegt de minister.

Beregenen

Beregening uit oppervlaktewater in de aardappelsector vindt de minister geen goed idee, vanwege de kans op bruinrot. Schouten: “Als bruinrot uit oppervlaktewater in de aardappelteelt komt, hebben we een heel groot probleem. Dan gaat de hele export meteen plat.”

Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling

De minister zegt dat haar ministerie nauw betrokken is bij alle maatregelen die getroffen worden in de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling. “We doen er alles aan om de situatie te verlichten. Maar we kunnen er helaas niet voor zorgen dat er regen gaat komen.”