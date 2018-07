Schapen geweerd van dorre dijken

Boeren moeten hun schapen tijdelijk van de rivierdijken halen.

Het gras op de dijken is door de aanhoudende droogte zo dor, dat grazende schapen schade kunnen veroorzaken aan het wortelstelsel van de grasmat. Een stevige grasmat is belangrijk voor de stabiliteit van de dijk in tijden van hoogwater.

Verzoek om dijken te ontzien

Waterschap Rivierenland heeft boeren langs de Rijn, Waal, IJssel en Maas maandag verzocht om de dijken te ontzien. Waar het gras kort en dor is, mogen geen schapen meer rondlopen. Waterschap Drents Overijsselse Delta verbood vorige week al begrazing door schapen op de dijken langs de IJssel, de Vecht, het Zwarte Water en de Sallandse weteringen.

‘Geef schapen extra water’

De Gezondheidsdienst voor Dieren roept schapenhouders op om hun dieren veel extra water te geven. Schapen krijgen bijna geen vocht binnen nu het gras niet alleen op de dijken, maar overal verdort en niet meer aangroeit. Watergebrek leidt bij schapen onder meer tot ernstige groeivertraging.