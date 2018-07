STIVAS wil 1.000 extra hectares ruilen

De Stichting ter Verbetering van de Agrarische Structuur (Stivas) heeft in het eerste halfjaar van 2018 in totaal 359 hectare ruilverkaveling in Noord-Holland gerealiseerd.

De stichting wil in 2021 de hoeveelheid te verruilen hectares verhogen met 1.000. Stivas betaalt een gedeelte van de kosten van de ruilverkaveling, met POP3-subsidies en geld van de provincie Noord-Holland. Ondernemers ontvangen een vergoeding van 40% met een maximum van € 800 per hectare. De doelstelling voor het eerste halfjaar van 2018 om 325 hectare te verruilen, heeft Stivas dus ruim behaald. Hiervoor heeft de stichting € 56.381 aan kadaster- en notariskosten betaald. Er wordt een verzoek ingediend bij RVO.nl om meer kavels te mogen ruilen.