Recordoogst peren, weinig appels

De Nederlandse perenoogst is dit seizoen de grootste ooit. Bij appels blijft de oogst achter door areaaldaling. Droogte speelt nog een beperkte rol.

Dit blijkt uit informatie van GroentenFruit Huis en NFO op basis van informatie uit de werkgroep oogstraming. De oogstraming komt uit op 259 miljoen kilo appels en 398 miljoen kilo peren.

Voor groei bij Conference

Voor peren is vooral de groei bij Conference zichtbaar en nieuwe rassen door areaaluitbreiding. Bij Conference groeit de productie naar 312 miljoen kilo, waar dat vorig jaar nog op 262 miljoen kilo lag. Voor peren wordt het interessant welke oogst in België wordt geplukt. Nederland en België zijn beide de belangrijkste producenten van Conference-peren. Belgische telers zijn droogtegevoeliger, maar officiële Belgische productieverwachtingen komen pas bij de officiële Europese ramingen op Prognosfruit op 9 augustus.

Artikel gaat verder onder de grafiek.

Droogte speelt nog kleine rol

Opvallend is dat de Nederlandse werkgroep oogstraming de droogte-effecten nog niet zwaar meetelt. Dat kan van bedrijf tot bedrijf of streek wel verschillen, beaamt het GroentenFruit Huis. Bomen in streken waar niet beregend wordt, liggen op achterstand in de groei, zo meldden diverse bronnen. De belangrijkste fruitstreken kunnen nog wel beregenen. Daardoor is het effect op de totale ramingen nu nog beperkt, mits de gewassen beregend kunnen blijven worden.

Artikel gaat verder onder de tweet.

Jonagold -31%

Bij appels daalt de productie met 18% ten opzichte van 2016. Een vergelijking met 2017 is lastiger omdat de oogst door vorstschade hard werd geraakt. Ten opzichte van 2017 is de appeloogst nu wel 14% hoger. Bij Elstar is de daling 20% (ten opzichte van 2016), bij Jonagold is de daling met 31% nog wel groter (ten opzichte van 2016). Kanzi is het derde ras, gevolgd door Rode Boskoop en Junami.