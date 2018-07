Rampjaar dreigt voor mais door droogte

Maisteelt op zand mislukt zonder beregening. Advies: slechte mais in augustus hakselen. Gras mist al 2 snedes. Veel herinzaai nodig.

Waar niet beregend is, stevent de maisteelt af op een rampjaar. Op de hoge zandgronden spreken deskundigen van een halvering van de opbrengst. Het advies is in sommige gevallen om de hakselaar er in te zetten.

Ook grasland heeft het zwaar te verduren. Veehouders missen in ieder geval 2 snedes gras, zoals het er nu voor staat, zo blijkt uit een inventarisatie door Boerderij.

‘Wie voor de bevruchting nog wil beregenen is te laat’

Vroege droogte nekt kolfzetting

Voor de mais is cruciaal dat de droogte al zo vroeg heeft ingezet. Het is wel eens vaker droog geweest, maar de droogteperiode viel toen altijd later in de zomer uit, na de bevruchting van de kolf en de zetting ervan.

Arjan Lassche, specialist van KWS: “Nu is het al half juli al veel te droog. De mais bloeit, maar als gevolg van te weinig vocht komt er van de bevruchting niets terecht. Vaak komt er zelfs niet eens een kolfkwast. Wie voor de bevruchting nu nog wil beregenen is eigenlijk al te laat.”

Droogte in mais op zandgrond. Foto's: Henk Riswick





Rasverschillen

Ook Eugène Houben van Pioneer Dupont geeft aan dat de bevruchting cruciaal is. “Er is vocht nodig om dat te laten plaatsvinden. Maar er zijn ook rasverschillen. Zo kan de hoeveelheid pollen die een plant produceert variëren van 2 miljoen tot 25 miljoen pollen. We moeten nog even 2 weken geduld hebben om te weten wat er van de bevruchting is terecht gekomen. Maar dat percelen mais uiteindelijk niets zullen worden, is waarschijnlijk.”

Door de langdurige droogte is de plant in eerste instantie al niet op lengte gekomen. Mais heeft vocht nodig voor celspanning en celstrekking. In juni groeide de mais nog aardig door, maar stopte daarna als gevolg van vochttekort. Vaak is de mais niet veel hoger dan 1 à 1,5 meter.

Gewasverbranding

Soms zijn er tekenen van verbranding. Dat is eigenlijk niet correct. Lassche: “Mais heeft vocht nodig voor opbrengst, maar het grootste deel van de 350 liter per kilo droge stof vochtonttrekking aan de bodem is bedoeld als koeling voor de plant. Zonder de koeling raakt de plant als het ware oververhit. Vergelijk het maar met een auto waarbij de koeling uitvalt. Dat gaat mis. De bladeren verdorren en dat wordt vaak uitgelegd als verbranding, maar het is een gebrek aan koeling.”

‘We gaan dit jaar veel leren over droogtetolerantie’

Als het over 1 à 2 weken nog zou gaan regenen is dat volgens Lassche ook te laat voor kolfvorming. De kans bestaat dat er onder aan de plant nog een kolfje of enkele kolfjes gevormd gaan worden, maar die zijn rudimentair en zijn niet bevrucht. Dat is niet meer dan wat schutblad met een spil. Houben: “We moeten het echt even afwachten, maar vast staat dat we dit jaar veel gaan leren over rasverschillen op gebied van bevruchtingskracht, droogtetolerantie en weerbaarheid.”

‘Mais hakselen en gelijktijdig met gras inkuilen’

Hakselen

De mais die er staat wordt zonder vocht doder en doder. Voor de opbrengst geldt dat normaal gesproken de kolf zeker de helft van de opbrengst levert. Omdat die er in dergelijke mais naar verwachting niet of nauwelijks is zal de opbrengst dus bijna halveren. Daarbij is de plant ook nog te kort.

Waar al wel bevruchting heeft plaatsgehad ziet Lassche vooral te korte en te dunne kolven. Houben bevestigt dat te korte mais ook uiteindelijk kleinere en dunne kolven zal geven. Zonder bevruchting geen kolf en dus is daar de kwaliteit van de mais het minst. De kolf met het zetmeel vormt immers normaal de voederwaarde, aangevuld met celwandverteerbaarheid, stelt Limagrain. Zonder kolf is er eigenlijk alleen ruwe celstof en wat suikers. Lassche: “Als de mais alleen maar doder en doder wordt is het advies dit dan maar te hakselen en gelijktijdig met gras in te kuilen.” Dat kan wachten tot er water gevallen is en de grasgroei weer op gang komt. Beoordeel begin augustus. Is er dan geen kolf? Dan maar hakselen. Na de noodoogst kan bij voldoende vochtvoorziening nog gras ingezaaid worden op de maispercelen.”

Grasland dat te slecht uit de droogte komt kan dan volgend jaar gebruikt worden voor maisteelt. Lastig is wel dat bij de meest veehouders de verhouding 80 /20 gras mais is in verband met derogatie. Veel graspercelen zullen dus opnieuw worden ingezaaid met gras.

Grasgroei ligt op zijn gat

Veehouders vragen zich af hoe ze op dit moment moeten omgaan met hun grasland. Het advies van Groeikracht, onafhankelijk adviseurs in de ruwvoerteelt, is om het grasland vooral met rust te laten. Berijden van het gras geeft op dit moment extra veel schade aan de wortels van het gras.

Alleen als er een goede weidesnede of meer staat kan er gemaaid worden, maar die percelen zijn waarschijnlijk amper te vinden. Door de droogte gaat het gras in de ruststand om zich zelf te beschermen, net als in de winter.

Als er nog veel gras staat, belemmert dit de ontwikkeling van een jonge uitloop. Is dat niet het geval , dan zal er in de zode, als er weer vocht voorradig is, vanzelf weer fris ‘ondergras’ komen. Dan is het beter om het gras nu met rust te laten.

Beweiding is over

Jan Roothaert, productmanager ruwvoergewassen bij Limagrain geeft aan dat er wel verschillend zijn met de ruststand in de winter. Met de hitte, brandende zon en droogte heeft gras wel meer te lijden. Wat betreft beweiding is het zo ongeveer over. “De zandgronden zijn nu helemaal klaar, en ook op de klei neemt het heel snel af. Wie beweidt in de avonduren kan dat doen om de koeien beweging te geven en een frisse neus, maar wat betreft opname kom je niet verder dan een kilo droge stof. Dus moet je eigenlijk 100% wintervoer verstrekken.”

65% eigen eiwit

Ook bij degenen die beregenen loopt de opname van vers gras snel terug. “Met beregenen hou je het gras groen, maar boven bodemtemperaturen van 25 graden is de groei er uit. Je bent wel sneller weer op gang als het weer gaat regenen, maar de weerverwachtingen hebben dat voorlopig nog niet in beeld.

Roothaert adviseert veehouders als het weer gaat regenen, eventueel met een weidecoach of specialist, kritisch naar het grasbestand te kijken. “We verwachten dat er dit jaar veel doorgezaaid zal moeten worden. En het klinkt misschien nog ver weg, maar ook met het oog op 65% eigen eiwit, kan je geen matige grasmat meer accepteren.”

Bemesting

“Vooral over de bemesting van gras krijgen we veel vragen binnen, meldt Joris Broekhuis, verkoopleider bij Triferto. Na de tweede snede in juni is er veelal bemest. Zowel met drijfmest als kunstmest. Die hebben beide door vochtgebrek nog niets gedaan.

Het is wel duidelijk dat het sentiment in een maand tijd is omgeslagen van gericht op kwaliteit en eiwit naar droge stof. Er is tot 15 september tijd om met kunstmeststikstof te bemesten. Drijfmest mag tot 1 september. Als het weer gaat regenen is het advies om er niet teveel mest op te brengen. Hoewel de neiging bestaat om er voor hogere droge stof opbrengst dan 30 kuub mest op te brengen is het advies liever niet meer dan 15 kuub, geeft Broekhuis aan. Mede omdat de voorraad in de bodem nog hoog is.

Broekhuis: “Omdat een aantal veehouders de putten alweer wat voller krijgt, is het beter om nu dan maar mest af te voeren naar akkerbouwers, die het op de graanstoppel kunnen gebruiken.”

Prijs kunstmest nu nog gunstig

Ook zullen veel veehouders dit jaar de stikstofgebruiksruimte niet helemaal benutten. In dat geval kunnen boeren kiezen voor vooropslag van kunstmest. Nu is de prijs nog gunstig en voor het volgende jaar wordt een verhoging van de prijs verwacht. “De voorraad moet dan wel worden opgegeven”, zegt Broekhuis.

Voor de opslag geldt het advies om dit te ontvangen in bigbags. In de silo komen dagelijks grote temperatuurverschillen voor. “Kunstmest kan gemiddeld 30 keer opwarmen tot temperaturen boven 30 graden. In een silo wordt het al snel veel heter. Als kunstmest vaker opwarmt wordt het broos en gaat de korrelkwaliteit achteruit. Dat resulteert in breuk en meer stof, waardoor het strooibeeld sterk verandert. Als je het al uit de silo kunt krijgen, want door de stof krijg je brugvorming in de silo en hangt de kunstmest zich op.”

‘Moderne grasrassen zijn minder droogtegevoelig’

Kalivoorziening

Het is bij de bemesting ook zaak te denken aan kali voorziening. Dat speelt een rol in de vochthuishouding van de plant. Om de smakelijkheid op peil te krijgen kan bijbemesten met natrium zinvol zijn.

Waar het gras echt te slecht is geworden moet herinzaai plaatsvinden. Dat moet gemeld worden en kost 50 kilo stikstofruimte, maar dat lijkt dit jaar geen probleem. Broekhuis: “Het geeft in elk geval de mogelijkheid om nieuwe grasrassen in je perceel te krijgen. Wij hebben de indruk dat percelen die jonger zijn dan 5 jaar nu de droogte ook beter doorstaan. Dat komt omdat de moderne rassen wat minder droogtegevoelig zijn en omdat de grond recent nog is losgemaakt waardoor er betere capillaire werking zichtbaar is.”

Daar waar veehouders beregenen blijft het gras nog groen, maar ook daar is de groei er uit. Door het beregenen kunnen sommige elementen naar wat diepere lagen uitspoelen. Denk daarbij vooral aan stikstof en kalium. Wie beregent zal daar mogelijk deze elementen moeten aanvullen.

