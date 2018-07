Provincie Utrecht zet stop op geitenhouderij

Geitenhouderijen in de provincie Utrecht mogen niet meer uitbreiden of nieuw vestigen.

Dat besluit de provincie vanwege aanblijvende onduidelijkheid rondom gezondheidsrisico’s van geitenhouderijen voor de directe omgeving.

De regeling geldt vanaf woensdag 11 juli voor veehouderijen met meer dan 10 geiten. Ook omschakelen naar geitenhouderij is niet mogelijk binnen de provinciegrenzen. De geitenstop geldt totdat er meer duidelijkheid is over de gezondheidsrisico’s van deze bedrijven.

Longontsteking

De provincie verwijst naar onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) uit 2017, waaruit bleek dat omwonenden van geitenhouderijen meer kans hebben op longontsteking. De plaatselijke GGD onderschrijft de conclusies van het RIVM en uit voorzorg nemen Provinciale Staten nu dit besluit. Het verbod moet nog opgenomen worden in de Ruimtelijke Verordening.

Geitenstop Brabant en Gelderland

Eerder besloten provincies Noord-Brabant en Gelderland al dat er geen geit meer bij mag in hun provincie.