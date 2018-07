Producent en consument betalen bonusactie AH

Meedraaien in de bonusactie bij Albert Heijn kost een leverancier minimaal € 14.250 voor een product tot maximaal € 223.000 voor het volledige pakket inclusief meedraaien in commercials op TV, radio en internet.

De producent en uiteindelijk de consument betaalt zo het grootste deel van de lagere prijs per product. Dat meldt zakennieuwssite RTL-Z op basis van de tarievenlijst voor bonusacties die het in handen kreeg.

Kortingsacties als verdienmodel

Op zich is het niet nieuw of verrassend dat leveranciers bijdragen aan reclameacties. Supermarkten verdienen niet alleen aan de boodschappen die ze verkopen. Volgens Jan-Willem Grievink van Het FoodService Instituut zijn kortingsacties voor Albert Heijn ook een verdienmodel zegt hij tegen RTL. Dat was eerdere al zo met reclamefolders van supermarkten aldus Grievink.

Reguliere prijzen

De leveranciers draaien naast de kosten voor de actie ook op voor het grootste deel van de lagere prijs. Voor supermarkten wordt de lagere prijs vaak gecompenseerd door de hogere omzet. Leveranciers verkopen meer tijdens de kortingsactie, maar vaak minder als de actie is afgelopen.

In hun reguliere prijzen voor artikelen hebben leveranciers vaak wel rekening gehouden met kortingsacties; uiteindelijk betaalt de consument alsnog een deel van de kortingsacties.