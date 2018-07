Privacyregels hinderen waarschuwing criminele huurder

Het systeem dat adviseert of het raadzaam is om met een huurder in zee te gaan, voldoet niet aan privacyregels.

De wetgeving rondom privacy verzet zich tegen dit zogenoemde stoplichtsysteem. Daarbij verkrijgen makelaars of particuliere eigenaren informatie van de politie met een advies of het raadzaam is wel (groen) of niet (rood) met een potentiële huurder in zee te gaan. Dat meldt minister Sander Dekker (rechtsbescherming) in antwoord op Kamervragen van de VVD-Kamerleden Arno Rutte en Foort van Oosten.

De Kamerleden suggereerden een stoplichtmodel te gebruiken om particuliere eigenaren van stallen en schuren te waarschuwen tegen huurders met criminele antecedenten.

Twijfels over oprechte bedoeling potentiële klant

Het zogenoemde stoplichtmodel was in het leven geroepen voor makelaars en autoverhuurbedrijven, die twijfels hebben over de oprechte bedoelingen van een potentiële klant. De politie is opgehouden met een stoplichtadvies te geven, nadat bleek dat daarvoor de juridische grondslag ontbrak.

Dekker zegt dat de bescherming van persoonsgegevens geen ruimte biedt om het stoplichtmodel weer in te voeren. Ondertussen onderzoekt de minister wel hoe groot het probleem van het huren van woon- of bedrijfsruimte voor criminele doeleinden is.