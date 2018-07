Onderzoekers: minister geeft verkeerd beeld over ammoniakdata

De ammoniakdata over de jaren 1997-2011 die Wageningen Universiteit en Research onlangs beschikbaar heeft gesteld aan de onderzoekers Jaap Hanekamp en Geesje Rotgers, blijken van hetzelfde type als eerder vrijgegeven gegevens over de jaren 2011-2015.

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) schetst een onjuist beeld van de gang van zaken rond de gegevens, vinden de onderzoekers.

Missverstand over type meetdata

Dat melden Hanekamp en Rotgers in een open brief aan minister die op Foodlog.nl is gepubliceerd. Minister Schouten schrijft in een brief aan de Tweede Kamer (pdf) dat er sprake is geweest van een misverstand tussen de onderzoekers en Wageningen UR over het type meetdata waarnaar sinds 2015 werd gevraagd.

De minister stelt dat tijdens een door het Rathenau-instituut georganiseerde bijeenkomst het beeld is ontstaan dat onderliggende ruwe data van onderzoeken in de periode 1997-2020 beschikbaar zouden zijn.

Tot nu toe had Wageningen UR wel de publicaties beschikbaar gesteld, maar niet de data waarop die publicaties waren gebaseerd – omdat die data er niet meer zouden zijn.

‘Andere data dan waar steeds om is gevraagd’

Rotgers en Hanekamp schrijven dat de minister een onjuist beeld schetst van de Rathenau-bijeenkomst. Tijdens die bijeenkomst bleek dat de ammoniakmeetdata van voor 2011 niet verloren waren gegaan.

“Dit vonden wij uiterst curieus”, zeggen Hanekamp en Rotgers, omdat hen sinds 2015 herhaaldelijk is gemeld dat Wageningen UR de meetdata niet meer had. Die gegevens zijn er nu wel, al zegt Wageningen UR dat de beschikbare gegevens niet de data zijn waar steeds om is gevraagd.

‘Geen misverstand, maar geknoei’

Hanekamp en Rotgers bestrijden dat – de oude gegevens blijken van hetzelfde type als de recente gegevens die wel beschikbaar waren. “Er is dus geen sprake van een misverstand, zoals u stelt, maar van geknoei met definities van de term ‘meetdata’”, aldus Hanekamp en Rotgers in de brief aan de minister.