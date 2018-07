Mosa Meat wil in 2021 kweekvlees op markt brengen

Mosa Meat, een start-up die zich bezighoudt met het produceren van kweekvlees, heeft plannen om in 2021 de eerste burger van gekweekt rundvlees op de markt te brengen.

Hiervoor heeft het bedrijf € 7,5 miljoen opgehaald. Het bedrijf is verbonden aan de Universiteit Maastricht. Onder de investeerders is de Zwitserse vleesverwerker Bell Food Group. Met deze investering wil Mosa Meat de commerciële productie van kweekvlees mogelijk maken. Het bedrijf wil een ‘revolutie’ teweeg brengen in de productie van vlees.

Cellen van koe in laboratorium kweken

De kweekvleesburger bestaat uit cellen van een koe, die in een laboratorium worden gekweekt. De hamburger is momenteel nog niet te eten. Als het product in de winkel komt te liggen, gaat een burger omgerekend € 8,50 kosten.