Meld droogteschade bij verzekeraar

Verzekeraars verwachten dat veel telers last zullen krijgen van droogteschade.

Het neerslagtekort in Nederland loopt de komende weken op tot de droge omstandigheden in recordjaar 1976. Dat verwacht het KNMI.

Via de brede weersverzekering kunnen telers het risico van droogteschade indekken. Verzekeraar Vereinigte Hagel verwacht binnenkort de eerste meldingen van droogteschade binnen te krijgen. De verzekeringscoöperatie heeft een drempel van een neerslagtekort van 250 mm.

Schade melden bij neerslagtekort van meer dan 250 mm

Bij drogere omstandigheden kunnen telers dus aanspraak maken op hun brede weersverzekering. Meldingen van droogteschade waren er dinsdagmiddag 17 juli nog niet. “In de Achterhoek is het tekort van 250 mm plaatselijk al gehaald, maar we hebben geen leden in die regio”, zegt een woordvoerder van Vereinigte Hagel. De verwachting is dat de komende periode boeren in andere regio’s zich bij Vereinigte Hagel zullen melden.

Verzekeraar AgriVer heeft al 40 meldingen van droogteschade binnen, ook deze verzekering kent een grenswaarde. De verzekeraar vraagt boeren om problemen met droogte te melden. Later wordt beoordeeld of het neerslagtekort nijpend genoeg is om tot uitkering van schade over te gaan.