Meer boeren onder grens lage inkomens

Het percentage boerenhuishoudens dat in 2016 een inkomen had onder € 23.870 – de lage-inkomensgrens – komt uit op 44.

Dat betekent dat voor het 4de jaar op rij sprake is van een stijging van inkomens onder die grens. Opvallend hierbij is dat dit hoge aandeel werd bereikt in het jaar waarin het gemiddelde inkomen per boerenhuishouden steeg naar het hoogste niveau sinds 2001 dankzij goede resultaten in de glastuinbouw en varkenshouderij.

Vooral in de melkveehouderij kampten veel huishoudens in 2016 met lage inkomens, meldt Wageningen Economic Research op de website Agrimatie.

Varkensbedrijven zien inkomen verbeteren

De varkensbedrijven waren in 2014 en 2015 sterk vertegenwoordigd in de groep met lage inkomens, maar een forse inkomensverbetering in 2016 deed het aandeel met lage inkomens dalen tot onder de 20%.

De melkveehouderij, qua aantal bedrijven de grootste sector, zag het inkomen per huishouden in 2016 daarentegen juist flink dalen vanwege een gemiddeld lage melkprijs. Het aantal huishoudens van melkveehouders onder de lage inkomensgrens steeg tot boven de 50%. In 2017 is daar vanwege een sterk herstel van melkprijzen en inkomens wel weer wat lucht ontstaan.