Landbouwministers G20: zorg om protectionisme

De landbouwministers van de G20 maken zich zorgen over het toenemende protectionisme in de wereldhandel.

In een gezamenlijke verklaring tijdens de top van landbouwministers in Buenos Aires (Argentinië) roepen de landbouwministers de 19 landen en de Europese Unie op om af te zien van ‘onnodige obstakels in internationale handel’.

Artikel gaat verder onder de foto.

De landbouwministers tijdens de G20 in Argentinië. Landbouwminister Carola Schouten staat links, achter haar collega's. - Foto: G20

Minister Schouten

Landbouwminister Carola Schouten nam deel aan de top. Zij benadrukte onder andere de nadelige effecten van handelsoorlogen. Ze kreeg daarin bijval van de Duitse landbouwminister Julia Klöckner. Klöckner zei naar aanleiding van de Amerikaanse maatregel om boeren te compenseren voor de nadelige effecten van de invoering van invoertarieven, dat boeren geen belang hebben bij steun, maar bij handel.

Artikel gaat verder onder de tweet.

Klimaatmaatregelen

Schouten vroeg ook aandacht voor het treffen van klimaatmaatregelen, de bestrijding van voedselverspilling en duurzame landbouwproductie.

Volgens haar is de klimaatdiscussie in Nederland misschien wel vanzelfsprekend, maar in andere landen wordt daar anders over gedacht. “De boeren zijn de eersten die met klimaatverandering te maken krijgen”, aldus Schouten in gesprek met radiozender BNR.

Duurzaam bodembeheer

In de slotverklaring werd het belang van duurzaam bodembeheer benadrukt. Internationale samenwerking is vereist om voedselzekerheid en duurzame landbouw te bevorderen, zeggende ministers “Met het juiste beleid, investeringen en technologieën kan de landbouw oplossingen bieden voor de uitdagingen van de klimaatverandering en tegelijk de productie en productiviteit op een duurzame manier verhogen”, aldus de ministers. De slotverklaring gaat ook in op de vermindering van het antibioticagebruik en de bestrijding van antibioticaresistentie.