Kamer wil meer nadruk op voedselveiligheid

De Tweede Kamer wil dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit de voedselveiligheid nadrukkelijker meeweegt in de integrale risico-analyses, die voor verschillende sectoren worden gemaakt.

Minister Schouten vind voedselveiligheid van groot belang, maar ze had liever gehad dat de discussie over prioritering in het werk van de NVWA later wordt besproken, naar aanleiding van het rapport Sorgdrager naar aanleiding van de fipronil-crisis.

Schouten zegt dat bij de risico-analyses de prioriteitstelling voor voedselveiligheid moet worden afgewogen met andere taken en prioriteiten van de NVWA

De Kamer steunde donderdag de motie van Kamerleden Jaco Geurts (CDA) en Helma Lodders (VVD) om nu al de risico’s voor de voedselveiligheid nadrukkelijk mee te wegen. Alleen de SP, Partij voor de Dieren en 50Plus stemden tegen de motie.

Internetverkoop van voedsel

Bij de internetverkoop van voedsel zal de NVWA intensiever moeten letten op voedselveiligheid, vindt het parlement. Een motie van de vier regeringspartijen van die strekking werd met algemene stemmen aangenomen. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft al toegezegd dat hij het toezicht op internetverkoop zal intensiveren.