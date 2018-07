Juncker: landbouw bijna breekpunt in deal met Trump

De landbouw is nog bijna het breekpunt geworden tijdens de besprekingen tussen de Europese Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en president Donald Trump van de Verenigde Staten.

Dat zegt Juncker in een interview met ARD-televisie.

Juncker zegt dat hij Trump met Amerikaanse statistieken heeft overtuigd, dat de Amerikanen een handelsoverschot hebben met Europa en niet omgekeerd. Juncker zegt dat de Amerikaanse president grote druk uitoefende om de landbouw onderdeel te maken van een afspraak. “Wij moesten toezeggingen doen, maar dat heb ik afgewezen”, aldus Juncker. “Ik weet dat dat in Europa – in Frankrijk, in België en ook in Ierland en Luxemburg – gevoelig ligt.”

Soja

Andersom heeft Juncker in het gesprek aangedrongen op de toegang voor Europese bedrijven in de VS tot openbare aanbestedingen. “De Fransen hebben niets om zich te beklagen”, aldus Juncker, die reageert op de kritiek dat Juncker Amerikaanse boeren tegemoet was gekomen ten koste van de Franse.

Over de extra toegang van soja in de Europese Unie zegt Juncker dat dat een kwestie is van de markt en de prijs. Het gaat, zegt hij, om niet-genetisch gemodificeerde soja. Juncker: “De president begrijpt heel goed dat dat een kwestie van prijs is, en de besluitvorming van de marktdeelnemers, zowel aan Amerikaanse kant als aan Europese kant.”