Illegale mestverwerker op voormalig melkveebedrijf

Op een voormalig melkveebedrijf in het Brabantse Gemert is een illegale mestopslagplaats en -verwerker ontdekt door de autoriteiten.

Voor de mestverwerking is geen vergunning afgegeven en de opslagplaats had geen beschermde bodem. De NVWA en het Peelland Interventieteam doen onderzoek naar de zaak.

Partij babyvoeding

Mestopslag is op het betreffende bedrijf volgens de NVWA niet toegestaan omdat er geen dieren meer gehouden worden. Op dezelfde locatie is ook een partij gestolen babyvoeding aangetroffen, deze is door de NVWA in beslag genomen. Ook de dieseltanks op het bedrijf waren niet van de nodige keuringsrapporten voorzien.