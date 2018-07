Honderden liters diesel gestolen uit beregeningsapparatuur

In Flevoland is op meerdere plaatsen diesel uit beregeningsinstallaties gestolen.

Bij in ieder geval 6 boeren in het noordwestelijke deel van de gemeente Noordoostpolder zijn honderden liters diesel gestolen. Het gaat om brandstof uit beregeningsapparaten die nu volop worden ingezet vanwege de droogte.

Het gaat volgens de politie bij iedere diefstal vaak om honderden liters. Bij één boer is zelfs 800 liter brandstof meegenomen. “Omdat het zo droog is, gebruiken veel boeren deze beregeningsinstallaties. Daar zit heel veel diesel in om de machines lange tijd te laten werken”, vertelde een wijkagent bij Omroep Flevoland.

Alert zijn en direct 112 bellen

Mensen die in het buitengebied wonen worden gevraagd alert te zijn, met name in de nachtelijke uren. De politie denkt dat de dieven op pad zijn met een busje of een aanhangwagen, want deze hoeveelheden neem je niet zomaar mee.

Bij het zien van verdachte situaties moeten getuigen direct 112 bellen, aldus de politie. Agenten zullen de komende tijd meer gaan surveilleren rondom de akkers.