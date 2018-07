Heffing fiscus soms hoger dan pachtopbrengst

Dat verpachters soms meer vermogensrendementsheffing betalen dan de netto-opbrengst van de pacht is inherent aan het systeem van belastingheffing.

Bovendien wordt in de vermogensrendementsheffing niet alleen rekening gehouden met de pachtopbrengst, maar ook met de veronderstelde grondprijsstijging.

Dat schrijft staatssecretaris Menno Snel (Financiën) in antwoord op Kamervragen van de CDA-Kamerleden Pieter Omtzigt en Jaco Geurts.

Het kabinet werkt op dit moment wel aan standpunt over onder andere het stelsel van vermogensrendementsheffing, dat volgens het regeerakkoord meer op basis van het werkelijk rendement moet worden uitgewerkt.

Forfaitaire rendement

Met ingang van 1 januari 2017 is de vermogensrendementsheffing aangepast, zodat de heffing beter aansluit bij de rendementen die in de voorafgaande jaren gemiddeld worden behaald. Het forfaitaire rendement wordt gebaseerd op een gemiddelde van het vermogen over spaargeld en beleggingen in combinatie met een in het verleden gerealiseerd rendement op spaargeld en beleggingen.

Normwaarde onverpachte grond

Volgens staatssecretaris Snel kunnen er pachtprijsgebieden zijn waar belastingbetalers minder pachtopbrengst hebben dan de vermogensrendementsheffing. Dat heeft te maken met de hoogte van de betaalde pacht, de omvang van het vermogen van de verpachter en de normwaarde van de onverpachte grond in dat gebied. Dat kan voorkomen in pachtprijsgebieden met een hoge vrije verkeerswaarde en een lage pachtnorm. Omdat bij de bepaling van de belastingheffing wordt uitgegaan van forfaits, zal de heffing nooit precies overeenkomen met het werkelijk behaalde rendement.