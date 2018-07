Geitenhouderij zonder vergunning ontdekt in Waalre

Een veehouder met 1.700 geiten in het Brabantse Waalre moet zo snel mogelijk deze dieren van zijn bedrijf verwijderen.

Gemeente Waalre constateerde dat de veehouder geen vergunning heeft en dat de eigenaar de geiten moet verplaatsen.

De eigenaar heeft wel een vergunning voor het houden van varkens, paarden, kalveren en honden. De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant ontdekte de geiten op 22 mei bij een reguliere milieucontrole.

Dwangsom € 10.000 per week

De gemeente sommeert het bedrijf om voor 1 september de geiten elders onder te brengen, onder een dwangsom van € 10.000 per week. Tot die tijd staat het bedrijf onder regulier toezicht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) om diergezondheid en -welzijn te waarborgen.

Jonge geiten

Het betreft 1.700 jonge geiten met de leeftijd van enkele maanden. De eigenaar heeft tegen de gemeente verklaard eerder koppels geiten te hebben gehouden, om ze later naar fokkerijen over te brengen. Ook hiervoor had de eigenaar vermoedelijk geen vergunning.

Situatie legaliseren

In het persbericht zegt de gemeente dat de eigenaar dacht dat de situatie gelegaliseerd kan worden. Dit is volgens de gemeente niet het geval. In de provincie Noord-Brabant is het momenteel niet toegestaan om een nieuw geitenbedrijf te starten of een bestaande geitenhouderij uit te breiden.

In de bekendmaking benadrukt gemeente Waalre dat er geen verhoogd risico voor de volksgezondheid is en behandelt de overtreding als een reguliere handhavingszaak.