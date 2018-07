ForFarmers lijft Maatman in

ForFarmers neemt kunstmest- en veevoerhandelaar Maatman uit Wolvega (Fr.) over.

Dat meldt de voerfabrikant in een persbericht. Maatman is vooral actief in de pluimveesector en in mindere mate in de rundveesector. Met de overname wil het beursgenoteerde veevoerbedrijf haar positie in de pluimveesector versterken.

Service

ForFarmers hoopt dat de inlijving van Maatman ten goede zal komen aan het bieden van kwaliteit- en resultaatgerichte service richting de afnemers. De huidige eigenaren, Marin en Edie Maatman hebben in het verleden met hun onderneming ingezet op het leveren van advies voor verbetering van het boerenrendement.

€ 7 miljoen

Het door Maatman verkochte veevoer werd al voor 60% door ForFarmers geproduceerd. Jaarlijks zet Maatman 114.00 ton voer en kunstmest af. ForFarmers neemt de 16 medewerkers en 15 bulkwagens van Maatman over. Voor de onderneming legt ForFarmers € 7 miljoen neer.