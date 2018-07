Flevoland laat bijna 1.000 edelherten afschieten

Flevoland laat zo snel mogelijk 980 edelherten in de Oostvaardersplassen afschieten. Ongeveer 180 konikpaarden verhuizen naar een gebied elders in Europa. Er blijven dan nog 1.100 herten, paarden en koeien in het natuurgebied over.

Die dieren moeten samen in een kleiner gebied leven, maar wel met meer beschutting rondom. Staatsbosbeheer moet met een plan komen hoe het grootschalige afschot het best kan worden gedaan. Dat besluit hebben Provinciale Staten van Flevoland woensdagavond 11 juli na een urenlang debat genomen. GroenLinks en de Partij voor de Dieren waren tegen. Meerderheid voor advies commissie-Van Geel Een meerderheid van de 12 politieke fracties in de Staten onderschreef grotendeels de nieuwe beheeradviezen van een commissie onder leiding van oud-staatssecretaris Pieter van Geel (CDA). Het advies kwam na een strenge winter waarin duizenden dieren bezweken. Uit de hand lopende demonstraties en protesten waren het gevolg. Dat mag nooit meer gebeuren, vinden alle Flevolandse politici. Lees ook: Koeien, paarden en herten weg uit Oostvaardersplassen Artikel gaat verder onder de foto Runderen in de Oostvaardersplassen. - Foto: ANP Verhuizen gaat niet lukken Flevoland wil de edelherten liever verhuizen naar een andere plek, maar dat lijkt niet te gaan lukken, aldus verantwoordelijk gedeputeerde Harold Hofstra woensdag. Hij zal nog een advies vragen, maar het moet geen eindeloze zoektocht worden. Haast is geboden om voor de winter klaar te zijn. Wat wel gaat gebeuren, is dat de dieren in het gebied stuk voor stuk worden geteld voordat jagers op pad gaan. Dat is nodig omdat vaker aantallen dieren verkeerd zijn geschat. Staatsbosbeheer wacht nog even af en noemt het nog te vroeg om met een reactie te komen omdat zij een uitvoerende organisatie zijn. Dierenbescherming: afschot onacceptabel Voor de Dierenbescherming is het afschieten van de edelherten onacceptabel. Die was altijd al tegenstander van het besluit. Volgens de dierenorganisatie is het plan juridisch ook niet haalbaar. Een woordvoerder: “We zijn zeer benieuwd naar de juridische onderbouwing. Gezonde dieren die niemand in de weg lopen, kan je niet afschieten.” Mede-auteur: Eric Beukema