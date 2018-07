Extreme droogte: graan- en grasoogst in gevaar

In sommige landbouwgebieden is de graan- en grasoogst in gevaar

De Baltische Staten, delen van Polen en Duitsland en (delen) van de Benelux en Frankrijk hebben te maken met soms extreme droogte waarbij in sommige gebieden de begroeiing verschrompeld. In enkele landbouwgebieden is de graan- en grasoogst in gevaar, zo analyseert het Europese Copernicus European Drought Observatory (EDO), dat de droogte in de gaten houdt.

Artikel gaat verder onder de foto.

Deze bodemvochtindicator van de EU maakt duidelijk waar het droog is.In de oranje- en roodgekleurde regio’s is het bodemvochtgehalte lager dan normaal.

Hogedrukgebied

In haar jongste rapport van 16 juli schrijft het EDO dat een vasthoudend hogedrukgebied de oorzaak is van het zonnige en droge weer van de afgelopen maanden. In Scandinavië bouwt het neerslagtekort zich al op sinds maart. Zuid-Nederland en België worden de afgelopen maand net als delen van Engeland en Ierland, Duitsland en Polen geteisterd door extreme droogte.

Roep om steun

In alle getroffen landen is er zorg over de oogstopbrengst, met name over de graanopbrengst in de Baltische staten, de fruit- en groenteopbrengst in continentaal Europa en de tarweoogst op de Britse eilanden. Landbouworganisaties hebben al om steun gevraagd.