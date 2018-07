Eurofins moet uitleg geven aan ministerie

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft opheldering gevraagd van Eurofins Agro over de gebruikte methode bij het doen van bodemmonsters.

Het ministerie zegt zich te zullen inzetten dat ‘zo snel mogelijk nieuw uitgevoerde analyses gaan voldoen aan de Uitvoeringsregeling’.

Uit onderzoek van Boerderij is gebleken dat Eurofins Agro gebruikmaakt van een innovatieve methode van monsteranalyse, die echter niet volgens de wettelijke richtlijnen is.

Het ministerie zal binnenkort een gesprek hebben met Eurofins. Minister Carola Schouten is over de kwestie geïnformeerd. “Het is onvermijdelijk dat we actie nemen”, aldus het ministerie.

Lees ook: De feiten rondom Eurofins

Rechtsgeldigheid

Het ministerie kan niet zeggen of analyses uit het verleden rechtsgeldig zijn. “Dat is aan de rechter om te beoordelen”, aldus een woordvoerder van de minister. “Wij kunnen echter nog niet beoordelen of de analyseresultaten wel of niet betrouwbaar zijn. Het begint ermee dat Eurofins de gelijkwaardigheid van de methode moet aantonen. Vervolgens duurt het enkele weken om dat te beoordelen en te formaliseren.”