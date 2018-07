EU en Rusland verlengen beiden sancties

Zowel de Europese Unie (EU) als Rusland verlengen de sancties die zij in 2014 tegen elkaar oplegden.

Op 9 juli verlengde de EU de anti-Rusland sancties met zes maanden naar 31 januari 2019. Als, niet verrassende, reactie daarop heeft Rusland 31 december 2019 als nieuwe einddatum ingesteld voor de tegensancties.

Annexatie van de Krim

De sancties stammen uit 2014 en daarmee is het vierde jaar van de boycot al een tijd ingegaan. In maart 2014 reageerde de EU op de annexatie van de Krim met sancties tegen Rusland. Deze treffen vooral Russische financiële- en energiebedrijven. Als gevolg van de maatregelen stelde Rusland in augustus van hetzelfde jaar een boycot in voor een groot scala aan Europese voedselproducten.