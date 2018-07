Droogte: dreigend watertekort, code geel afgekondigd

De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) heeft code geel afgekondigd. Dat betekent dat een watertekort dreigt.

In sommige gebieden vallen watergangen droog. De grondwaterstand daalt in heel het land. Dat staat in de laatste droogtemonitor (pdf) die woensdag 18 juli is gepubliceerd.

Waterschappen doen er alles aan de waterstanden op een niveau te houden dat schade aan agrarische gewassen en de natuur beperkt blijft. De instelling van beregeningsverboden zijn daarvoor essentieel, aldus LCW.

Maatregelen tegen verzilting

De Haringvlietsluizen en de sluizen bij de Afsluitdijk gaan dicht om te voorkomen dat zoet water wordt doorgelaten naar zee. Er worden maatregelen getroffen om verzilting tegen te gaan. Bij de Irenesluizen (Wijk bij Duurstede) wordt continu extra water aangevoerd om de regio van water te kunnen voorzien en verzilting van het Amsterdam-Rijnkanaal tegen te gaan. Het peil van het Volkerak-Zoommeer is opgezet om water te bufferen.

Het neerslagtekort blijft toenemen en de verwachting is dat het tekort de komende week zal oplopen tot 266 millimeter. Dat is vergelijkbaar met de situatie in het recordjaar 1976.

LTO: droogte geen ramp, wel kostbaar Het uitzonderlijk droge weer jaagt boeren op hoge kosten, deels omdat ze te maken hebben met hogere beregeningskosten. Maar er is geen sprake van een rampzalige zomer, zegt LTO Nederland. De huidige situatie kan leiden tot “zeer problematische oogsten”, aldus een woordvoerder van LTO. De oogstkosten zijn hoger, de opbrengsten zowel in hoeveelheid als in kwaliteit vaak lager. LTO vind de droogte en hitte niet van die aard dat kan worden gesproken van een rampzalige zomer. Auteur: ANP

Bron illustraties: KNMI

Beregeningsverbod oppervlaktewater

In delen van Noord-Brabant, Limburg, Veluwe Achterhoek, Twente en Drenthe is neerslag de enige manier om nog wateraanvoer te krijgen. Het is niet mogelijk water via de normale watergangen aan te voeren. In die gebieden zijn beregeningsverboden uit oppervlaktewater ingesteld. Daarnaast is in het Waterschap Vechtstromen in Oost-Overijssel en -Drenthe een gedeeltelijk verbod voor onttrekking van grondwater afgekondigd.

Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft woensdag 18 juli een eerste verbod op het onttrekken van oppervlaktewater voor beregening van gras- en akkerland ingesteld in een deel van het waterschap. Het gaat om het Westerhuizingerveld, een gebied in de gemeente Staphorst en Hardenberg.

Het beregeningsverbod geldt voor gras, mais, akkerbouwgewassen en tuinbouwgewassen, maar niet voor gietwater in de glastuinbouw, bedrijfsmatige bloemen- en plantenteelt (uitgezonderd bloembollenteelt) en bedrijfsmatige teelt van hoog salderende groente. Vee drenken uit oppervlaktewater blijft toegestaan.

Volgens het waterschap is de huidigedroogteperiode een testcase voor het waterschap. Door de aanhoudende droogte kan het waterschap onvoldoende wateraanvoer leveren in met name de Sallandse Heuvelrug, de stuwwallen bij Steenwijk en Havelte en de hoge delen van het Drents-Plateau.

De grondwaterstand is in Nederland laag tot zeer laag. De grondwatervoorraad is aan de lage kant voor de tijd van het jaar.

De temperatuur van het oppervlaktewater neemt toe, waardoor de kwaliteit geleidelijk afneemt. Botulisme en blauwalg worden op verschillende plekken gemeld.