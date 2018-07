Droogte bedreigt liquiditeitspositie

De komende periode zullen boeren een slechtere kaspositie hebben, de droogte is daar waarschijnlijk een van de oorzaken van.

Dat voorziet ABN Amro in de liquiditeitsbarometer. In deze rapportage bekijkt de bank samen met Wageningen Economic Research de kaspositie van agrarische ondernemers.

Extra kosten bij akkerbouwers, stijgende ruwvoerprijzen bedreigen het bedrag op de lopende rekening. Ook kunnen goede resultaten uit 2017 dit jaar hun werking hebben op de rekening courant door de hogere belastingdruk.

Onderlinge verschillen groot in akkerbouw

Akkerbouwers staan er half 2018 qua liquiditeit het beste voor: gemiddeld € 38.000. Onderling zijn de verschillen groot, en dat wordt nog meer zichtbaar met de droogte. Bedrijven die goed kunnen beregenen hebben minder productiedaling, maar profiteren wel van hogere prijzen.

Extra uitgaven voor melkveehouders

Melkveehouders hebben halverwege 2018 een kaspositie van € 10.800. De stijging van de melkprijs is goed voor de sector, maar het is niet duidelijk of het herstel doorzet. ABN Amro voorziet wel extra uitgaven voor de inkoop van ruwvoer. Daarnaast zoeken boeren naar een balans in de fosfaatstrategie, de aankoop van fosfaatrechten leidt gemiddeld tot een kostprijsstijging van 1,5 cent per kilo melk.

Opbrengstprijzen vleesvarkens en biggen onder druk

Varkenshouders hebben gemiddeld € 16.000 op de rekening courant. Op een zeugenbedrijf is het iets meer, € 24.000. De opbrengstprijzen voor vleesvarkens en biggen blijven onder druk staan vanwege het ruime vleesaanbod in de EU. De blijvend hoge mestkosten en minder voerwinsten gaan een uitdaging bieden in het komende halfjaar. Varkenshouders gaan de buffers uit 2017 nodig hebben, voorziet ABN Amro.