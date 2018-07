Cameratoezicht in slachthuis voor Beter Leven-vlees

Slachterijen die slachten voor de productie van vlees met het Beter Leven Keurmerk (BLK) worden vanaf 2020 verplicht om permanent op het slachtproces toe te zien met camera‘s.

De Dierenbescherming, initiatiefnemer van het BLK, laat dat op haar site weten naar aanleiding van vragen over recente berichtgeving over overtredingen in slachterijen.

Een woordvoerder van de Dierenbescherming laat weten dat binnen het BLK al langer plannen waren om met camera’s toezicht te houden op het slachtproces. “Daarover zijn al eerder plannen gemaakt door het kabinet, toenertijd in persoon van Martijn van Dam. Er zijn nog geen concrete afspraken, dus hebben we besloten om zelf met onze slachterijen afspraken te gaan maken.”

Veel slachterijen werken al met cameratoezicht

Voor slachterijen betekent deze verplichting dat binnen 3 jaar een camerasysteem moet worden aangeschaft. Slachthuizen die gaan nieuw- of verbouwen moeten uiterlijk in 2020 in gebruik zijn. “In de praktijk zal de investering niet heel groot zijn. Bovendien zijn er al veel slachterijen, een bekend voorbeeld hiervan is Vion, die werken met cameratoezicht.”

Transparantie slachtproces

De camerabeelden van het slachtproces worden in verband met privacy van de medewerkers maximaal 4 weken bewaard. Controleurs van het BLK kunnen deze beelden bekijken. “Deze wensen waren er al in 2016 voor het slachtproces van varkens, nu ook voor rundvee en pluimvee.” Het doel van het toezicht is transparantie bieden over het slachtproces.